La Bourse de Tokyo portée par les espoirs liés aux vaccins

La Bourse de Tokyo a clôturé en nette hausse mercredi, portée par les gains de Wall Street la veille sur fond d'optimisme au sujet des vaccins contre le coronavirus. L'indice vedette Nikkei est monté de 1,33% à 26.817,94 points et l'indice élargi Topix a grimpé de 1,17% à 1.779,42 points.

Les valeurs nippones ont progressé dans le sillage des grands indices de la Bourse de New York la veille et après une forte hausse des commandes de machines industrielles en octobre sur un mois au Japon, a estimé Okasan Online Securities dans une note.

Les cours "ont poursuivi leur ascension, dopés par les espoirs de retour à la normale de l'économie grâce aux vaccins", a ajouté la firme d'analystes.

Wall Street a clôturé en hausse mardi, après une première partie de séance timide, emmenant les indices Nasdaq et S&P 500 vers de nouveaux records.

Le Royaume-Uni a lancé mardi sa campagne de vaccination contre le coronavirus, la première dans un pays occidental, le jour même où un premier vaccin a vu ses résultats validés par la revue scientifique The Lancet.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a par ailleurs dévoilé mardi un nouveau plan d'aide à l'économie nippone de plus de 580 milliards d'euros pour "protéger les vies et les moyens de subsistance de la population, ainsi que l'emploi et l'activité économique".