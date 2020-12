Parmi les derniers enregistrements du Collegium Vocale : La messe nº2 en mi mineur et le Te Deum d’Anton Bruckner, une pépite de délicatesse et de beauté musicale où l’ensemble est accompagné par l’Orchestre des Champs-Élysées. La mise en évidence du travail choral de Bruckner y est remarquable. Philippe Herreweghe y trouve un subtil équilibre entre les chœurs et l’orchestre, dans une direction précise mais néanmoins intense. Un disque raffiné, porté par la pureté des voix du chœur.

Le site du Collegium Vocale Gent.