Collegium Vocale Gent, 50 ans d’histoire musicale et un album 4 étoiles

C’est l’un des piliers de la vie musicale belge. Une institution aujourd’hui reconnue internationalement. Créé en 1970, le Collegium Vocale Gent est au fil du temps devenu un ensemble de musique ancienne incontournable. De ceux qui ont participé à la « popularisation » du genre et qui en ont donné de nouvelles clés d’interprétation. À sa tête : Philippe Herreweghe, musicien passionné et passionnant. Un chef d’une grande humilité malgré la reconnaissance et l’expérience.

En 50 ans, le Collegium Vocale a parcouru un immense parcours. Quelle était votre volonté lorsque vous avez décidé de fonder cet ensemble ?