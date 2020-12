«L’instant qui fuit»: Yves Auquier, le regard discret

« J’ai simplement fait des choses que j’aimais faire », explique Yves Auquier à propos de son travail photographique actuellement exposé au Musée de la photographie à Charleroi. Ces propos, rapportés par Charlotte Doyen co-commissaire de l’exposition, résument bien ce personnage discret mais n’ayant jamais cessé de pratiquer et de défendre ce qu’il aimait.

Dans les salles du musée, on peut retrouver, en plusieurs grandes thématiques, le travail de cet homme du noir et blanc, de l’intime et du temps qui file sans qu’on puisse le saisir.