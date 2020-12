Luxembourg : le télétravail des frontaliers belges prolongé

Jamais deux sans trois ! Comme deux fois précédemment en cette année de pandémie, un nouvel accord portant sur le télétravail des travailleurs frontaliers a été signé ce mardi, à l’occasion de la visite au Grand-Duché de Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances. En clair, les frontaliers belges pourront continuer à télétravailler sans incidence fiscale jusqu’au 31 mars. Un même accord a été signé avec la France ce lundi.

Rappelons qu’en temps normal, un frontalier belge ne peut pas prester plus de 24 jours dans son pays de résidence, auquel cas ses impôts seraient alors dus en Belgique.

Cette prolongation de l’accord belgo-luxembourgeois donne ainsi aux presque 48.000 frontaliers belges et à leurs employeurs « une sécurité juridique maximale et une plus grande prévisibilité pour l’organisation de leur emploi du temps», a commenté le ministre grand-ducal des Finances, Pierre Gramegna.