Retour de zone rouge: le mode d’emploi pour tout comprendre à la quarantaine

Le risque existe plus que jamais de se retrouver coincé à la maison pendant un bon moment début janvier.

Pas de cadeau pour les voyageurs de Noël. Les ministres de la Santé peaufinent leurs recommandations en matière de quarantaine « forcée » pour tous ceux qui décideront de passer la frontière alors que cela reste « fortement déconseillé ». Lundi, la présidente de la task-force « Testing et tracing », Karine Moykens, avait annoncé la couleur : « Toute personne qui revient d’un voyage de plus de deux jours dans une zone rouge (soit pratiquement toute la planète sauf l’Irlande, les îles Canaries et la Norvège) devra se mettre un isolement. » Vous ne pourrez en « sortir » que si le test (obligatoire au septième jour) est négatif. S’il est positif, la quarantaine sera prolongée d’une semaine.