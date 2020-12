L’arbitre principal de PSG-Basaksehir sort du silence: «Bien sûr que nous sommes désolés»

La rencontre entre le PSG et Basaksehir Istanbul a été le théâtre d’un triste spectacle mardi soir. À la 13e minute, le quatrième arbitre Sebastian Coltescu a été entendu désignant Pierre Achille Webo, entraîneur adjoint de Basaksehir, comme « le noir » en roumain (« negru »). De quoi déclencher la colère des joueurs et de l’encadrement turc qui ont quitté le terrain, suivi par les Parisiens. Le match n’a pas repris et a été reporté à ce mercredi. L’arbitre central de ce duel, le Roumain Ovidiu Hategan, a exprimé ses regrets après l’incident.

Contacté par Europe 1, l’arbitre hésite, expliquant qu’il ne peut faire aucune déclaration. « On doit d’abord parler à l’UEFA. En temps normal, je vous aurais répondu volontiers, mais pas ce soir », dit-il avant de glisser : « Bien sûr que nous sommes désolés, mais respectez notre silence, et comprenez la situation ».