Vincent Kompany: «Le problème du racisme dépasse largement le cadre du match PSG – Basaksehir»

Incapable de s’imposer lors de ses quatre derniers matchs de championnat, Anderlecht n’aura pas la tâche facile vendredi soir lors de la réception de Genk. L’équipe limbourgeoise, coachée par John van den Brom, ancien de la maison mauve, reste sur sept succès de rang en championnat et occupe le fauteuil de leader du championnat. Un sacré défi pour les Mauves. « C’est une équipe forte avec un fond de jeu solide », avance Vincent Kompany. « Il y a de nombreuses individualités qui sont décisives et qui occupent les premières places des différents classements de buteurs et de passeurs décisifs. Et ces joueurs travaillent aussi pour le collectif. Les principes de Genk sont clairs et cela fait sa force. »