«La société doit prendre plus et mieux soin des personnes âgées»

La crise du Coronavirus rappelle à notre société qu’elle doit prendre plus et mieux soin des personnes âgées. Les trop nombreux décès en maison de repos liés à la Covid-19 et l’isolement souvent dramatique vécu par tant de leurs résidents durant le confinement montrent une nouvelle fois que le séjour en MR/MRS doit être mieux encadré et que notre société doit y consacrer plus de moyens c’est-à-dire entre autres plus de personnel.

Des problèmes structurels qui requièrent des changements

Au-delà de ce contexte d’épidémie particulièrement douloureux et depuis plusieurs années, les témoignages de maltraitance envers les aîné-e-s vivant en service gériatrique, maison de repos ou maisons de repos et de soins se multiplient. Une entrée en MR ou MRS représente toujours un bouleversement pour la personne âgée qui la vit : changement et parfois perte de repères, confrontation à sa propre dépendance ainsi qu’à celle des autres résidents, deuil de sa vie antérieure, implication souvent très limitée dans son propre projet de vie, etc.