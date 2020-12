Pourquoi les patients atteints d’arthrose souffrent-ils plus en hiver?

Certains patients atteints d’arthrose affirment souffrir davantage dès le retour du froid et de la pluie. Des études attestent et expliquent ce phénomène.

C’est une croyance populaire qui anime parfois certains de nos aînés, celle selon laquelle des douleurs articulaires seraient capables de prédire la météo. Ainsi, un genou, une épaule ou n’importe quelle autre articulation douloureuse annonceraient un changement météorologique vers un temps humide, froid et pluvieux. Selon ce même raisonnement, une météo hivernale réveillerait donc les douleurs liées à l’arthrose. Alors mythe ou réalité ? « C’est en tout cas le ressenti dont nous font part certains patients en consultation », confie le Dr Olivier Malaise, rhumatologue et chef de clinique au CHU de Liège. « Ils se plaignent davantage de douleurs en hiver, lorsque les conditions atmosphériques sont moins bonnes ». Hippocrate, le « père de la médecine » s’était déjà intéressé à ce phénomène il y a plus de 2.000 ans. Aujourd’hui, des études attestent de l’existence d’un lien entre l’arthrose et les variations atmosphériques.