De nombreux traiteurs et bouchers reçoivent de grosses commandes pour les fêtes, parfois jusqu'à 30 personnes. Et ce, alors que nous devons célébrer Noël et le Nouvel An dans un cercle restreint. Chaque ménage peut inviter une personne supplémentaire à la table de fête, les personnes isolées, elles, peuvent en inviter deux. La grande majorité des personnes (70 %) respecteront ces règles strictes. C’est du moins ce qui ressort d’une étude des universités d'Anvers, de Hasselt et de Louvain.