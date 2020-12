Coronavirus - Singapour: une "croisière vers nulle part" interrompue après un cas de Covid-19

Des "croisières vers nulle part" au départ et à l'arrivée de la cité-Etat d'Asie du Sud-Est, ont débuté le mois dernier après des mois d'immobilisation des paquebots.

Mais mercredi matin, l'opérateur Royal Caribbean a annoncé qu'"un passager du Quantum of the Seas avait été testé positif au coronavirus après vérification de l'équipe médicale".

"Nous avons identifié et isolé tous les passagers et membres d'équipage qui ont été en contact rapproché avec ce passager", âgé de 83 ans, et ils ont tous été testé négatifs, a précisé l'opérateur dans un communiqué.

Le bateau transportant 1.680 passagers et 1.148 membres d'équipage, a dû retourner au port de Singapour au troisième jour de cette croisière qui en prévoyait quatre, selon le quotidien Strait Times.

Les passagers ont été priés de rester dans leur cabines et doivent subir des tests avant de pouvoir quitter le terminal, a indiqué l'autorité du tourisme singapourienne.