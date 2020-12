En Turquie, les experts de l’UE ont le blues

Ces jeudi et vendredi, les dirigeants européens réunis à Bruxelles débattront de sanctions contre la Turquie. Le temps semble loin où des chercheurs turcs europhiles se spécialisaient dans les études sur l’UE, espérant une adhésion.

Il y a quinze ans, à l’époque où la Turquie venait tout juste d’entamer ses négociations d’adhésion, si l’on avait demandé aux Turcs où serait leur pays en décembre 2020, la plupart auraient répondu, sans l’ombre d’une hésitation : « Au sein de l’Union européenne ».

La réalité est très éloignée de ces aspirations. Les négociations d’adhésion sont bloquées depuis longtemps, et la Turquie du président Recep Tayyip Erdogan multiplie les confrontations avec l’UE et certains États membres. Réunis en sommet ces jeudi et vendredi, les dirigeants européens menacent de sanctionner les recherches « illégales » de gaz naturel menées par Ankara en Méditerranée orientale.