Les Diables rouges terminent l’année 2020 numéro 1 au classement Fifa

La Belgique va terminer l’année en tant que première nation mondiale jeudi lors de la publication du dernier classement Fifa de l’année. Depuis la dernière mise à jour du classement il y a deux semaines, les Diables rouges n’ont pas joué à l’instar des autres nations.

Dans le nouveau classement, la Belgique (1.780 points) conserve 25 points d’avance sur la France (1.755) et 37 sur le Brésil (1.743). L’Angleterre et le Portugal complètent le top 5. L’Espagne, l’Argentine, l’Uruguay, le Mexique et l’Italie termineront l’année dans le top 10.

À la fin de chaque année civile, la Fifa désigne l’équipe qui terminera numéro 1 mondiale comme l’Equipe de l’Année. La Belgique va donc décrocher cette distinction pour la quatrième fois après 2015, 2018 et 2019. Les Diables rouges font mieux que l’Allemagne (3), l’Argentine (2) et la France (1). Seuls le Brésil (12) et l’Espagne (6) font mieux.