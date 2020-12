Airbus/Boeing: Londres renonce à des taxes en vue d'un accord commercial avec Washington

Cette décision, annoncée mercredi, s'appliquera à partir du 1er janvier, une fois le pays sorti du marché unique européen et de l'union douanière.

Elle doit permettre "de faire retomber les tensions pour que les Etats-Unis et le Royaume-Uni avancent vers la prochaine phase de leur relation commercial", explique le ministère du Commerce international dans un communiqué.

Il s'agit également de "trouver une solution à ce conflit commercial" autour des avionneurs, précise le ministère qui se réserve le droit d'imposer à nouveau des droits de douane si besoin.

L'avionneur européen Airbus et son concurrent américain Boeing, et à travers eux l'Union européenne et les Etats-Unis, s'affrontent depuis octobre 2004 devant l'OMC (Organisation mondiale du commerce) sur les aides publiques versées aux deux groupes, jugées illégales de part et d'autre.