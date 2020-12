Patti Smith: «On peut difficilement montrer son amour sans montrer sa colère»

Conteuse, poète et chanteuse underground, à 73 ans, Patti Smith se définit comme une survivante. La pandémie lui a confirmé que la liberté était une conquête mentale. Et pour que la société américaine se réveille, elle est sortie dans la rue pour chanter et encourager à voter.

Autrice, chanteuse, performeuse, peintre… Si on demande à Patti Smith combien il existe de Patti, elle répond par ces mots de Walt Whitman : « Je contiens des multitudes. » Témoin d’un New York aux loyers bon marché et aux « drogues qui ont eu la peau de pas mal de monde », cette native de Chicago est entrée dans la Beat Generation et l’entourage de Warhol lorsque l’usine de bicyclettes du New Jersey où elle travaillait a fermé et qu’à 19 ans, elle a déménagé dans le Lower Manhattan. C’est en 1971 que le photographe Robert Mapplethorpe l’a poussée à chanter ses poèmes. Celui-ci – avant de devenir une icône gay – a été l’un de ses grands amours. Le dramaturge Sam Shepard en fut un autre. Et pour son mari, le guitariste Fred Sonic Smith, elle renonça à ce monde pour se retirer à Detroit pour élever ses enfants. Mais Sonic est mort, et « pour nourrir les enfants », Smith est remontée sur scène. Elle avait 44 ans.