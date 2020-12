Bureaux: un bilan 2020 qui fait frémir

Le segment du bureau a vécu une année 2020 mouvementée à cause du télétravail et des confinements. Les bureaux extrêmement durables sur le plan écologique risquent d’être les seuls à tirer leur épingle du jeu à l’avenir. - D.R.

Une année « incroyable ». C’est en ces termes, et avec un grand sourire, que les responsables du courtier professionnel JLL ont qualifié lors d’une conférence de presse organisée via Teams l’année 2020 pour l’immobilier de bureau. Il ne fallait pas être un grand connaisseur pour savoir qu’avec deux confinements au programme, dont un encore en cours, et le télétravail qui est devenu la norme pour la majorité des entreprises et des administrations, le bilan allait être tout simplement… catastrophique.

On en veut pour preuve le « take-up », cette fameuse prise en occupation qui résonne chaque année comme le baromètre le plus révélateur du secteur : à ce jour, 270.000 m2 d’espaces de bureaux à peine ont été réservés, avec une prévision qui fait état de 300.000 m2 tout au plus d’ici fin décembre. C’est l’un des taux les plus bas enregistrés ces 25 dernières années. En 2019, le take-up s’était élevé à 516.000 m2, ce qui donne donc une baisse de 42 % sur une base annuelle.