Le système Moreau mis à nu: opération «Mains propres» au sein du groupe Nethys

O pen bar. A en croire le rapport établi par le consultant Deloitte et l’actuel management de la société liégeoise Nethys sur les dépenses faites au sein du groupe entre 2017 et 2019, Nethys n’aurait été, pour une partie de ses dirigeants, qu’un énorme tiroir-caisse dans lequel on puisait à volonté. Sous l’œil parfois impassible des administrateurs. Et celui, distrait, du réviseur, qui approuvait les comptes sans sourciller. Le rapport qui résume cette étude de Deloitte a été présenté mardi matin au conseil d’administration de Nethys, et approuvé dans la foulée. Et Le Soir a pu se procurer la note de synthèse, en version anonymisée.