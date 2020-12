Une solution pour vendre vite

Une société qui achète votre bien immobilier en 48h ? Cela paraît trop beau pour être vrai et pourtant, ça existe ! Les « iBuyers » sont désormais bien établis aux Etats-Unis et se développent en France. En Belgique, WeSold, le premier acteur dans ce créneau, a fait son apparition début 2020 grâce à Denis Vandamme (entrepreneur et spécialiste en immobilier) et plusieurs partenaires financiers. En plus de combler l’absence d’une telle solution sur le territoire, la société a surtout été créée pour répondre à un besoin : celui de vendre vite. Le concept du « iBuying » est parfois appliqué différemment selon les entreprises et les pays, mais il repose en effet sur le principe d’un achat rapide et sans intermédiaire puisque les iBuyers disposent des fonds nécessaires pour racheter eux-mêmes les biens avant de les revendre ou de les louer.