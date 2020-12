Elections sociales - Le rapport de force reste le même: la CSC est toujours le premier syndicat du pays (2)

La CSC a obtenu 57,5% des sièges dans les Comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et 55,71% des sièges dans les Conseils d'entreprise (CE) lors des dernières élections sociales, a annoncé mercredi le SPF Emploi Travail et Concertation sociale, lors d'une conférence de presse de présentation des résultats, en présence des organisations syndicales. Les votes ont été dépouillés dans 94,63% des entreprises au 8 décembre.