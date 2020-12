Les prix de l'épicéa toujours plombés par les scolytes; le douglas a le vent en poupe

"Si 2016 et 2017 ont vu l'épicéa atteindre des sommets, la crise des scolytes n'a cessé de l'ébranler depuis, avec un cinglant recul en 2018; recul qui s'est très largement poursuivi en 2019. Fort heureusement, cette saignée s'est arrêtée cet automne avec un timide statu quo en début de saison, suivi d'une modeste mais encourageante reprise à mi-saison; reprise qui a pu renverser la vapeur et redonner une lueur d'espoir à des propriétaires désabusés", résume l'Office économique wallon du bois.

La situation diffère cependant entre le bois scolyté, qui se vend logiquement à des prix plus bas (entre -10 et 10 euros/m3), et le bois sain, ainsi qu'entre les propriétaires privés et publics. Ces derniers, dont les parcelles sont plus grandes et exploitées plus rapidement, sont parvenus à vendre des bois scolytés frais au-delà de 30, voire 35 euros/m3, soit des prix proches des bois sains.