Emmanuel André alerte après l’effet Thankgsving aux USA: «Le virus ne connaît pas Noël»

Emmanuel André, microbiologiste à la KUL, s’inquiète de l'impact des fêtes de Thanksgiving aux Etats-Unis: «On a encore peu de recul puisque cela ne fait pas encore 15 jours que ces fêtes ont eu lieu. Il faudra attendre encore deux semaines pour prendre la mesure de l'impact de Thanksgiving. Aux USA, où la situation évoluait de façon inquiétante avant les fêtes, cette attente est vécue avec beaucoup d'anxiété, car on constate déjà que l’épidémie prend une autre tournure dans des Etats comme New York ou le Nebraska. On s'attend à ce que l'effet soit le plus visible dans les Etats où le taux de reproduction était légèrement sous 1 avant les fêtes, et où les nombreuses réunions familiales peuvent avoir fait basculer la dynamique de l'épidémie. Cela pourrait aussi arriver en Belgique dans quelques jours, car nous sommes aujourd'hui dans cette situation d'équilibre instable, avec un R qui s'approche dangereusement de 1.