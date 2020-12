Bruxelles: 30 à l’heure le 1er janvier

A partir du 1er janvier, le 30 km/h deviendra la règle dans les rues de Bruxelles. Toutes ? Non. Parfois la vitesse devra descendre sous les 20 km/h ; sur certains grands axes, elle restera limitée à 50. Sur quelques-uns, on pourra rouler jusqu’à 70, si les embouteillages le permettent. La nouvelle n’est pas nouvelle, mais les autorités bruxelloises le martèleront encore longtemps afin que les pieds droits adaptent leur niveau de pression en conséquence. Acceptent d’adapter, devrait-on écrire… Les arguments pour passer à la généralisation du 30 à l’heure sont imparables : moins d’accidents, moins de morts et de blessés graves en cas d’accident, moins de bruit, un espace public moins stressant, plus agréable. Moins de pollution, puisque les véhicules freinent et accélèrent moins brutalement, émettant de la sorte moins de particules au niveau des freins et du moteur. Les études scientifiques, les enquêtes et les statistiques concordent.