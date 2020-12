Les résultats confortent également une tendance lourde : CSC et FGTB s’effritent ; la CGSLB grignote. Et la féminisation des organes de concertation se poursuit.

Analyse

Cette fois, les élections sociales ont bien eu lieu. Et leurs résultats (à 94,63 %) sont connus. Comme l’a rappelé le ministre fédéral de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne, ce fut une année particulière. Et un scrutin organisé dans des conditions inhabituelles. Initialement prévu entre le 11 et le 24 mai dernier, il s’est finalement tenu durant la seconde moitié du mois de décembre, par voie électronique et postale.