Le livre que Roland Barthes n’a pas écrit

Le 25 février 1980, Roland Barthes se rendait au Collège de France quand il fut renversé par une camionnette, avant de mourir un mois plus tard sans avoir quitté l’hôpital. Si l’accident ne s’était pas produit, il serait allé, comme il en avait l’intention, vérifier que le projecteur prévu pour son nouveau séminaire fonctionnait bien. Il comptait projeter les photographies de personnages qui avaient, plus ou moins précisément, inspiré Marcel Proust.

Ces photos, les voici, accompagnées des notes que Roland Barthes allait utiliser en commentaire. Les images et les fragments de texte constituent une partie du livre sur Proust que Barthes n’a jamais écrit et dont on découvre à quel point il nous manquait. En groupant des publications éparses, des préparations de cours, des textes inachevés et surtout une mythique émission de France Culture, Bernard Comment fait exister, un peu, quelque chose de la fascination éprouvée par Barthes.