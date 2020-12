Le prix Rossel 2020 est attribué à Catherine Barreau pour « La Confiture de morts »

Créé en 1938, le Prix Victor Rossel de littérature a été remis pour la 77e fois ce 10 décembre. Le jury de l’édition 2020, présidé par Pierre Mertens, a été élargi à deux nouvelles autrices, Hedwige Jeanmart et Caroline De Mulder, respectivement couronnées par le Rossel en 2014 et en 2010, pour Blanès et Ego Tango . Elles ont joint leur regard critique à ceux de Jean-Luc Outers, Ariane Le Fort, Michel Lambert et Jean-Claude Vantroyen pour établir la liste des cinq finalistes. Deux des jurés permanents, Thomas Gunzig et Isabelle Spaak, ont pris une année sabbatique, comme le règlement le permet désormais.