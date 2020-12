Le Soir décerne les Prix Victor Rossel (direct)

Créé en 1938, le Prix Victor Rossel de littérature est remis pour la 77e fois ce 10 décembre. Le jury de l’édition 2020, présidé par Pierre Mertens, a été élargi à deux nouvelles autrices, Hedwige Jeanmart et Caroline De Mulder, respectivement couronnées par le Rossel en 2014 et en 2010, pour Blanès et Ego Tango . Elles ont joint leur regard critique à ceux de Jean-Luc Outers, Ariane Le Fort, Michel Lambert et Jean-Claude Vantroyen pour établir la liste des cinq finalistes. Deux des jurés permanents, Thomas Gunzig et Isabelle Spaak, ont pris une année sabbatique, comme le règlement le permet désormais.

Depuis 2019, les Prix Victor Rossel récompensent également des auteurs et autrices de bande dessinée. La présidence du jury de bande dessinée est assurée par Bernard Yslaire. Cette année, les auteurs qui ont participé aux délibérations sont Catel, Bernard Cosey, Etienne Davodeau, Dany, Philippe Berthet, Franck Le Gall, Jean-Claude Servais, Jean-François et Maryse Charles. Tous font partie de l’Académie Victor Rossel bande dessinée, héritière du Grand Jury des prix de bande dessinée Diagonale Le Soir, fondés en partenariat avec la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Les jurés de bande dessinée attribuent un Grand Prix pour l’ensemble de l’œuvre d’un auteur ou d’une autrice. Cet artiste rejoint automatiquement l’Académie. Dans un souci d’équilibre des genres, il s’agit alternativement d’un homme ou d’une femme. Ils votent également pour le choix du meilleur album et de la meilleure série de l’année. En 2020, cinq titres ont été nommés pour le meilleur album et trois pour la meilleure série. Le jury de bande dessinée accorde, enfin, une Mention spéciale à un projet artistique innovant, en partenariat avec la Société des auteurs et autrices de littérature (Scam).

Les œuvres en lice pour les prix de littérature, du meilleur album de bande dessinée et de la meilleure série de bande dessinée sont des créations portées par des talents belges ou des auteurs et autrices résidant en Belgique. Dans un esprit d’ouverture au monde, le Grand Prix Victor Rossel de bande dessinée est, par contre, libre de toute contrainte de nationalité.

Lire aussi Huit nommés aux prix Rossel pour réinventer la BD

Un rendez-vous pour tous les amoureux des livres

Deux romancières, Catherine Barreau et Aliénor Debrocq, et trois romanciers, Kenan Görgün, Stéphane Malandrin et Juan d’Oultremont sont dans la course aux lauriers du Prix Victor Rossel de littérature. En bande dessinée, où les livres sont souvent le fruit d’une création collective, quinze auteurs et cinq autrices sont en lutte pour le partage de l’ensemble des prix et récompenses.

Les premiers chapitres des nominés aux prix sont à découvrir sur notre site, avant une cérémonie officielle de remise des prix qui promet d’être riche en invités et en surprises. Dans l’envie de partager ensemble la passion des livres et les réactions de leurs créateurs, cette cérémonie sera, pour la première fois, accessible à tous les lecteurs et lectrices via le direct vidéo ci-dessous.