Les Prix Rossel proclamés ce jeudi soir… en ligne

Dans un geste fort de soutien aux auteurs, aux libraires et aux éditeurs, il nous a paru essentiel de décerner les Prix Rossel de littérature et de bande dessinée en 2020. Ce jeudi soir, entre 18h30 et 19h30, l’ensemble des lauréats seront révélés en direct, au cours d’une cérémonie virtuelle ouverte à tous.

Créé en 1938, le Prix Victor Rossel de littérature sera remis pour la 77e fois ce 10 décembre. Le jury de l’édition 2020, présidé par Pierre Mertens, a été élargi à deux nouvelles autrices, Hedwige Jeanmart et Caroline De Mulder, respectivement couronnées par le Rossel en 2014 et en 2010, pour Blanès et Ego Tango . Elles ont joint leur regard critique à ceux de Jean-Luc Outers, Ariane Le Fort, Michel Lambert et Jean-Claude Vantroyen pour établir la liste des cinq finalistes. Deux des jurés permanents, Thomas Gunzig et Isabelle Spaak, ont pris une année sabbatique, comme le règlement le permet désormais.