Ancien joueur pro et consultant pour Complètement foot (Vivacité), Joachim Mununga a particulièrement apprécié la réaction des joueurs du PSG et de Basaksehir, mardi. Il y a peu, il avait révélé avec émotion que durant sa carrière, il avait été confronté à de nombreuses remarques racistes et qu’il avait souvent regretté d’avoir été isolé dans son combat.