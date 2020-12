Exploit de la Belge Janice Cayman et de Lyon qui renversent la Juventus en Ligue des champions

L’Olympique Lyonnais, quintuple lauréat en titre, s’est fait peur mercredi sur le terrain de la Juventus de Turin lors des seizièmes de finale aller de la Ligue des champions féminine. Mais le club français, mené à deux reprises, a finalement émergé 2-3 après la montée au jeu de la Red Flame Janice Cayman à la 57e minute.

Les Italiennes ont marqué via Hurtig (16e) et Buchanan (38e, c.s.c.). Après un penalty de Wendie Renard (30e), les Lyonnaises ont inversé la tendance dans la dernière demi-heure grâce à Malard (68e) et Kumagai (88e). Le retour est prévu le 15 décembre à Lyon.

Une autre internationale belge s’est illustrée en la personne de Justine Vanhaevermaet. La milieu de terrain de 28 ans a marqué le 2e but de son club norvégien du LSVK Kvinner contre les Biélorusses de Minsk (0-2). La Red Flame aura l’occasion de confirmer lors du retour, programmé le 16 décembre.