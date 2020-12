Pour chaque policier mexicain, un fusil européen

Depuis le début de la guerre de la drogue au Mexique en 2006, le pays est en proie à une spirale de violence désespérée entre les cartels de la drogue et les forces de l’ordre qui se traduit par des violations des droits humains à grande échelle. Les armes à feu européennes jouent un rôle pernicieux et mortel dans cet engrenage.

Aujourd’hui, à partir de milliers de documents du ministère mexicain de la défense, un rapport révèle la trajectoire de ces armes : de l’usine d’armement européenne aux mains des dirigeants du cartel. Alors que le nombre de meurtres au Mexique est historiquement élevé, les exportations d’armes se poursuivent. Combien de temps encore allons-nous continuer à jeter de l’huile sur le feu ?

Entre 2006 et 2018, les entreprises d’armement européennes et israéliennes ont exporté plus de 238.000 armes vers le Mexique. Assez pour approvisionner tous les policiers fédéraux et locaux.