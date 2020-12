France: contre l’islamisme, Macron marche sur des œufs

En France, tout est souvent question de sémantique. Et si le texte initialement appelé « loi contre les séparatismes » a finalement changé d’intitulé, c’est tout sauf anodin. Le projet présenté ce mercredi en conseil des ministres et finalement baptisé « loi pour conforter les principes de la république » reste certes ambitieux. Il est même présenté par l’Elysée comme l’un des plus importants du quinquennat. Mais c’est peu dire que sa rédaction a été pesée au trébuchet. Pas question de stigmatiser une religion. Le mot « islamisme » n’apparaît d’ailleurs pas une seule fois. Mais pas question non plus de céder au laxisme face au fondamentalisme. C’est une nouvelle fois l’illustration du principe fondateur du macronisme : une politique qui prétend marcher « en même temps » sur deux jambes.