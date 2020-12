C’est du belge: la dernière histoire de Jacques De Decker

La jeune Suzanne est attirée par une galerie d’art du Sablon. Un jour, elle pousse la porte pour admirer les toiles. Elle s’y sent bien. La galeriste l’engage. Suzanne passe ses journées, et parfois ses soirs, assise à sa table de verre, entourée de tableaux, face à la vitre qui s’ouvre vers le spectacle de la rue, un vieux livre acheté dans une bouquinerie toujours à la main. Elle est heureuse, à contempler les amateurs d’art, le critique, la patronne, les magasins d’en face, la lingerie fine et le commerce de trains électriques, et leurs clients. Le café, aussi, où elle va le prendre, son café, quasi tous les jours, souvent avec Véronique de Sens dessus dessous, le négoce de lingerie. Et l’artiste, Octave.