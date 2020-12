Les cultes pourraient être de nouveau célébrés dès dimanche

Les célébrations ne pourront rassembler pas plus de 15 personnes simultanément dans un même lieu. © Photo News.

Les cultes pourraient de nouveau avoir lieu à partir de ce dimanche. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) et les communautés religieuses se sont concertés mercredi dans l’après-midi afin de trouver un compromis. Même si les cultes reprennent, ils devront être soumis à des mesures sanitaires strictes. Les célébrations ne pourront rassembler pas plus de 15 personnes simultanément dans un même lieu et chacune devra disposer d’un espace de dix mètres carrés au minimum. Cette règle déjà d’application pour les funérailles sera désormais étendue à toutes célébrations religieuses.