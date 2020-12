Culture face au Covid, un budget 2021 survitaminé

Historique ou casse-cou ? Le budget 2021 de la Culture donne de l’air aux créatifs de toutes disciplines et aux structures décentralisées : centres culturels, bibliothèques. La bouffée d’oxygène pèse 44 millions d’euros.

Comment qualifier le budget 2021 de la Culture, tel qu’il a été adopté ce mercredi au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Le PTB le juge « insuffisant », Ecolo et MR parlent de budget « historique », pour le PS ce budget montre que « le gouvernement fait front », le CDH le tient pour « contestable » voire « périlleux », Defi évoque un budget « insouciant ». Ce qui est certain, c’est qu’il est inédit, et l’oxygène qu’il amène à la Culture (+41,4 millions d’euros sans compter les aides accrues à la diffusion internationale) est effectivement « historique ». Personne ne conteste le terme, même si c’est pour remarquer, comme le CDH, que le doublement de la dette mérite lui aussi ce qualificatif.