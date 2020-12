«Je me vois bien démarrer comme coach chez les jeunes au Standard»

Depuis plusieurs mois déjà, Axel Witsel est administrateur de l’Immobilière Standard de Liège, qui a racheté le stade de Sclessin en mars dernier. Il fait partie des investisseurs qui, aux côtés de Bruno Venanzi, ont décidé de financer les travaux d’aménagement et de modernisation de l’enceinte liégeoise.

« Peu importe dans quoi j’investis », confie le Diable rouge. « Je l’ai fait parce que le Standard en avait besoin et parce que c’est le club de mon cœur, mais je ne l’ai pas fait pour faire plaisir. Ce n’est pas un cadeau, c’est un investissement immobilier, identique à celui qu’on fait lorsqu’on achète un appartement ou une maison. Je n’oublie pas non plus que c’est le stade dans lequel j’ai joué, dans lequel j’ai grandi, dans lequel j’ai été champion, mais au final cela reste de l’immobilier. Je n’ai pas mis de l’argent dans le club mais dans la société immobilière. Ce sont deux choses totalement différentes ».