Sondage: le dérèglement du climat inquiète de plus en plus les Belges

De plus en plus de Belges se disent préoccupés par le changement climatique, indique un sondage. Et ils se disent déçus du manque d’action des autorités.

Les phénomènes extrêmes comme les feux de forêt inquiètent de plus en plus. - Photo News.

Nulle surprise en cela : la crise du covid a bouleversé les préoccupations des Belges. Elle figure désormais en première place, derrière le coût de la vie et l’environnement. C’est ce que montre un sondage réalisé pour l’électricien français EDF auprès de 1.000 personnes dans le cadre d’une enquête plus vaste réalisée dans 30 pays du monde. L’an dernier, à la même époque, un sondage similaire avait donné un tout autre tiercé : impôts et taxes en tête, immigration à la 2e place et environnement à la 3e. Ce dernier reste en tout cas aux premières places des soucis exprimés.