Coronavirus: l’effet Thanksgiving se confirme aux Etats-Unis

Un million de nouveaux cas en 4 jours. Une moyenne de 200.000 contaminations quotidiennes depuis une semaine : une troisième vague de coronavirus, plus foudroyante encore que les deux précédentes, déferle sur les Etats-Unis, et son origine ne fait pas de doute : le week-end prolongé de Thanksgiving, entre le 25 et le 29 novembre. Célébration familiale plus sacrée encore que Noël outre-Atlantique, l’« action de grâce » provoque en général de vastes migrations à travers le pays, à la faveur des retrouvailles annuelles autour de la sempiternelle dinde et son coulis de canneberge.

Malgré les incitations à la prudence et le risque encouru, ils étaient 2 millions d’Américains à prendre l’avion, et beaucoup plus à emprunter leur voiture pour honorer la tradition, laissant craindre le pire.