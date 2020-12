«C’est arrivé un premier septembre», de Pavlov Rankov, Prix du livre européen 2020

Le jury du Prix du livre européen 2020, réuni sous la présidence de l’actrice Carole Bouquet, a couronné C’est arrivé un premier septembre du Slovaque Pavlov Rankov (édité chez Gaia). Un roman d’amour mais aussi historique qui raconte cette partie de l’Europe – Hongrie, Tchéquie, Slovaquie – où se côtoient des populations de toutes origines. « Un travail de mémoire, un examen de conscience de l’ex-bloc soviétique », commente un des jurés. Le vote ayant été très serré, une mention spéciale a été décernée à « Lisière » de la Bulgare Kapka Kassabova (édité chez Marchialy). Un livre jugé très original par son contenu et sa forme et qui met en lumière un sujet d’actualité chaude, vu de ce coin d’Europe méconnu : la frontière et l’identité. Le prix sera remis à Bruxelles le 4 février à 18h.