Affaire Mawda: la défense écartelée entre les deux procès

Jargew, 20 ans, chauffeur présumé de la camionnette, risque 5 ans de prison à Liège pour traite des êtres humains et 10 autres années à Mons pour entrave méchante à la circulation et homicide d’involontaire. © Belga.

Une peine de cinq ans de prison a été requise, ce mercredi au tribunal correctionnel de Liège, à l’encontre de Jargew, 20 ans, chauffeur présumé de la camionnette dans laquelle la petite Mawda, deux ans, avait embarqué avec ses parents et son frère, la nuit du 16 au 17 mai 2018. Rasol, 27 ans, et Talib, 21 ans, sont suspectés d’avoir également officié comme passeurs : des peines de quatre ans pour le premier, et trois ans pour le second, ont été réclamées à leur encontre. Ces trois prévenus sont détenus, mais trois autres Irakiens seront jugés par défaut. Deux d’entre eux risquent deux ans de prison, et le troisième 18 mois. Rappelons qu’il y a 15 jours à Mons, 10 ans ont déjà été requis contre Jargew et sept ans contre Rasol.