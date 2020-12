Marco Ilaimaharitra suspendu cinq matches: une absence qui rebat les cartes

Marco Ilaimaharitra ne jouera plus en 2020. - Belga

Indéboulonnable, jusqu’ici, du onze carolo pour la quatrième saison consécutive, Marco Ilaimaharitra ne rejouera plus en 2020. Suspendu quatre matches en raison de sa carte rouge reçue pour une vilaine semelle contre Waasland-Beveren et s’étant vu brandir sa cinquième jaune contre Courtrai ce lundi, le Malgache manquera les cinq prochaines rencontres des Zèbres, forçant Karim Belhocine à trouver une solution pour se passer de son milieu de terrain. Et si le Franco-Algérien a récemment dédramatisé cette absence, rappelant qu’il y avait « d’autres milieux défensifs pour le remplacer », les récentes titularisations de l’ancien Sochalien, malgré sa méforme actuelle, démontrent que les choix s’offrant au staff carolo ne sont pas légion.