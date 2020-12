Mbaye Leye: «L’expression d’une forme de racisme ordinaire»

« Ce qui s’est passé est tout bonnement scandaleux », explique Mbaye Leye. « On est en 2020, et on continue à parler du problème du racisme, à dire qu’il n’a pas sa place sur les terrains de football. C’est fou, non ? Au-delà du racisme, c’est aussi toute forme de discrimination qui n’a pas sa place dans le monde dans sa vision plus globale. Là, on est à un tournant de l’histoire de ce sport : on est confronté à un incident grave, qu’il convient de ne pas minimiser parce qu’il s’agit de l’expression d’une certaine forme de « racisme ordinaire », institutionnalisé. Quand j’entends certains évoquer une restriction due au fait que l’arbitre assistant a utilisé le terme « negru », qui veut dire « noir » en roumain, cela me hérisse. J’ai été adjoint au Standard et les arbitres savent à qui ils ont affaire. Même si certains assistants ont des comportements inappropriés, on n’appelle ou ne stigmatise pas une personne par sa couleur de peau, qu’il soit noir, blanc ou jaune.