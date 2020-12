Frédéric Gounongbe: «Un sujet sociétal qui dépasse le cadre du sport»

« Ce qui s’est passé mardi à Paris m’a scotché devant ma télé et m’a fait oublier tout le reste parce qu’on a le sentiment d’avoir vécu quelque chose d’important – je ne vais pas dire historique – dans la lutte contre le racisme, qui est un sujet sociétal fort dépassant largement le cadre strict du sport et du football en particulier », explique Frédéric Gounongbe, ancien joueur et consultant RTL Sport.