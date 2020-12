Demba Ba, ce héros

En abandonnant solidairement le terrain, le PSG et le Basaksehir Istanbul ont brisé un tabou: la sacralité d’une rencontre, de Ligue des champions a fortiori, qui ne saurait être interrompue pour des propos discriminatoires. De surcroît, l'antiracisme s'est trouvé un nouveau héros, une identité: Demba Ba. L’attaquant du club stambouliote a été à la fois le témoin privilégié de la scène et le meneur de la fronde.

Du jamais-vu. Un match de Ligue des champions suspendu définitivement pour un incident raciste, provoqué par le 4e arbitre en sus, avec les deux équipes, le PSG et Basaksehir Istanbul, qui abandonnent le terrain de concert. Du jamais-vu non pas, hélas, au travers d’une telle manifestation discriminatoire, mais bien dans cette conséquence, dans cette unanimité des acteurs à prendre au pied de la lettre le slogan de l’UEFA “Say no to racism.”

Rouges de colère et de honte devant un tel épisode, Parisiens et Stambouliotes ont franchi le Rubicon: ils ont carrément dit non au match, soulignant avec leur retrait que sans respect, aucune activité humaine n’est défendable. Et, plus modestement, que sans joueurs, il n’y a pas de jeu.