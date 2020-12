Ligue des champions: le Real Madrid et Zidane peuvent souffler

En grand d’Europe, le Real Madrid a assumé son statut contre Mönchengladbach et s’invite de justesse au très sélect rendez-vous des huitièmes de finale. Ce stade de la compétition, l’Inter Milan de Romelu Lukaku et l’Ajax n’y sont une nouvelle fois pas conviés.

Au bord du précipice, le Real Madrid a évité in extremis la chute. Le gouffre, incarné par une élimination de la Ligue des champions dès la phase de poules, pendait pourtant au nez des joueurs de Zinédine Zidane. Qui se sont abstenus d’écrire une page peu reluisante de l’histoire merengue. Non, la Casa Blanca n’est pas encore détruite. Des trois glorieuses C1 glanées par le coach français, il reste tout de même un héritage. Des prémisses, des certitudes qui, malgré le poids des ans, continuent à porter le géant espagnol. Qu’importent les tourments. Au pied du mur face à la solide formation de Mönchengladbach (2-0), le Real Madrid a pu compter sur ses cadres, ses hommes de main. Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric, Casemiro, Lucas Vazquez et Toni Kroos en première ligne. Ces joueurs, qui ont pris une autre dimension sous la coupe de Zizou, n’ont pas lâché ce dernier. Et ont offert un peu de répit au Français, lui dont l’avenir sur le banc madrilène ne tenait plus qu’à un fil.