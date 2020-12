Combien ça coûte?

S’offrir une F1 d’aujourd’hui, c’est impossible ! En acquérir une remise « dans son jus » par Officina Caira Formula Uno a un prix : de l’ordre de 50 à 60.000 euros pour une « show car », dépourvue de moteur. Tandis que pour vous offrir une voiture prête à rouler, il pourra vous en coûter jusqu’à plusieurs millions d’euros, en fonction de l’historique de la voiture, de sa marque et du ou des pilotes qui en auront pris le volant en Grand Prix.

Mais les férus de F1 pourront se faire plaisir à prix plus raisonnable en visitant le site internet maison : www.officinacaira.com. Là, il vous sera notamment possible d’acquérir à des prix indicatifs : un volant (12.000 euros), des disques de freins (de 150 à 500), un siège (500), un nez de F1 (12.000), un aileron arrière (3.000), des jantes (de 600 à 1.200 par pièce), etc.