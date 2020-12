«On nous appelle les vide-poubelles du paddock»

Désormais invités sur certains Grands Prix – Monaco, Belgique et Abou Dhabi sont ceux qu’ils préfèrent – par le promoteur du championnat ou certaines écuries, Silvano et Sebastiano Caira en profitent pour y distribuer leur carte de visite, voire même entreprendre quelques emplettes… « Certains nous ont rebaptisés ‘les vide-poubelles du paddock’ », se marre Sebastiano. « Et c’est vrai que tout nous intéresse. Alors, pas vraiment tout pour être plus justes, mais quand les écuries nous voient arriver, elles préfèrent évidemment nous revendre des trucs par lots. C’est ainsi qu’on a récupéré tout le matériel du team Lotus Renault : les pièces sportives, mais aussi le mobilier de réception pour les VIP, etc. Ça les arrange bien, et nous, ça nous oblige à agrandir notre hangar ! Mais ça nous permet aussi de récupérer certaines pièces rares, puis de nous faire connaître au sein du paddock. »