Coupe du monde avec l’Italie, Ballon d’or: en 1982, Paolo Rossi était intouchable (vidéo)

Deux semaines après la mort de Diego Maradona, c’est une autre légende du football qui est décédée mercredi soir. L’ancien international italien Paolo Rossi est mort à l’âge de 64 ans.

L’un des moments les plus emblématiques de la carrière de Rossi restera sa saison 1982 avec la sélection italienne. Repris pour participer à la Coupe du monde en Espagne, il mettra tout le monde à ses pieds durant le tournoi. Avec six buts (dont trois face au Brésil), il termine meilleur joueur et buteur de la compétition. Il repart également avec le trophée mondial entre les mains après avoir battu l’Allemagne en finale au Santiago Bernabéu.

Dans la foulée de ces performances incroyables, il décroche également le Ballon d’or décerné par France Football. Il faut attendre 1993 pour qu’un autre Italien remporte ce prix : Roberto Baggio.