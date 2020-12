Leïla Belkhir, infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc et les ministres-présidents Pierre-Yves Jeholet et Rudi Vervoort étaient invités mercredi soir dans l’émission « A votre avis », sur la RTBF. L’experte et les deux hommes politiques sont revenus sur l’adhésion du public face aux mesures prises contre la propagation du virus.