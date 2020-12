Perspectives immobilières: Bruxelles classée 12e pour l'attractivité des investisseurs

Bruxelles se classe 12e en termes d'attractivité pour les investisseurs de l'immobilier parmi 31 villes européennes, contre 13e l'année dernière et 21e l'année précédente, indique jeudi le rapport Emerging Trends in Real Estate Europe 2021. Cette enquête est menée conjointement par PwC et l'Urban Land Institute (ULI) auprès de près de 1.000 leaders du secteur en Europe.

Ces dernières années, Bruxelles a bénéficié de la tendance plus large au niveau européen à des investissements dans des secteurs plus opérationnels tels que le résidentiel et l'hôtellerie, et a même amélioré sa position dans la crise actuelle, note le rapport.

"Bruxelles a beaucoup plus à offrir que des prix raisonnables", explique Grégory Jurion, associé et leader du service Real Estate chez PwC Belgique. "Notre enquête 2020 Workplace Preference a identifié Bruxelles comme le lieu de travail le plus populaire pour les jeunes Belges âgés de 19 à 28 ans. En 2019, notre enquête European Start-up a révélé que 90% des start-up basées à Bruxelles considèrent leur ville comme un endroit idéal pour faire des affaires, bien avant des centres d'innovation comme Berlin et Paris."